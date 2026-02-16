Türkiye'nin en büyük 3. stadı olacak: Yeni sezonda kapılarını açıyor

"Kapalı alanda yüksek atlama salonu Türkiye'de ilk olacak"





Yerleşkesinin toplam inşaat alanı 207 bin 928 metrekare olduğunu belirten Akar, bunun 166 bin 209 metrekaresinin stat binası olduğunu, 41 bin metrekaresinin ise atletizm alanları ile diğer branşlara ayrıldığını ifade etti. Yerleşkede 13 ayrı branş için antrenman ve konfaresn salonları, eğitim alanları, müze ve mağaza bölümlerinin yer alacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:





"Kapalı alanda yapılacak yüksek atlama salonu Türkiye’de ilk olacak. Sporcularımız yaz-kış bu branşları kesintisiz yapabilecek. İlk etapta güreş, masa tenisi, dans, eskrim, atıcılık, okçuluk, boks, karate, tekvando, judo, kick boks gibi branşların alanları netleşmiş durumda. Ayrıca 16 tane antrenman salonu da bulunuyor. Burası sadece hafta sonu maç yapılan bir alan değil, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü haline gelecek."



