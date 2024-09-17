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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar kalktı mı, yeni format nasıl olacak?

11:47 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatı geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Yeni formatta ‘İsviçre Sistemi’ diye adlandırılan 36 takımlı lig sistemine geçiliyor. Takımlar Şampiyonlar Ligi lig aşamasında sekiz maç oynayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl olacak? İşte detaylar.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar kalktı mı, yeni format nasıl olacak?


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 32 takımdan oluşan 8 gruplu format dönemi resmen sona erdi.


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Şampiyonlar Ligi’nde önümüzdeki yıldan itibaren ‘İsviçre Modeli’ne geçileceği açıklandı.


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Buna göre;


>> Takım sayısı 32’den 36’ya çıkacak, toplamda oynanacak karşılaşma sayısı da 125 yerine 189 olacak.


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>> Mevcut sistemde 8 gruptan 4’er takım mücadele ederken yeni formatta tek gruplu lig sistemine geçilecek.


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>> 36 takımın dahil olacağı lig formatında her ekip 4’ü iç sahada 4’ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 karşılaşma oynayacak.


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>> Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek.


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>> Sıralamada 9 ile 24’üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir Play-Off turu oynayacak.

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>> Ligde 25-36 sıralarında yer alan takımlar ise turnuvadan direkt olarak elenecek.


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#İsviçre Modeli
#Lig sistemi
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