UEFA’dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı: Fenerbahçe’den tepki!

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından dün Galatasaraylı yıldız paylaşıldı. Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıma tepki gösterince 1.30 saat sonra UEFA’dan yeni bir paylaşım geldi. Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı dün 13:30 sularında Yunus Akgün paylaşımı yaptı.
UEFA'dan yapılan Yunus Akgün paylaşımına "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" notu düşüldü.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli futbolseverlerin, gönderinin altına yüzlerce yorum bıraktığı görüldü.
UEFA, Fenerbahçeli taraftarların tepkilerinden yaklaşık 1 saat 30 dakika sonra bu kez Youssef En-Nesyri paylaşımı yaptı.