VAR için tarihi karar bekleniyor: İptal mi edilecek?

VAR için tarihi karar yolda! Norveç Futbol Federasyonu, Video Asistan Hakem (VAR) uygulamasının kaldırılıp kaldırılmamasını oylamaya sunmaya hazırlanıyor. Peki, VAR iptal mi edilecek? İşte detaylar.

1 /7 Dünya futbolunda resmi olarak 2018'den bu yana kullanılmaya başlayan VAR sistemi, Norveç'te gelecek haftadan itibaren kullanılmayabilir.



2 /7 Norveç Futbol Federasyonu, 1-2 Mart tarihlerinde düzenleyeceği kongrede VAR'ın 1. ve 2. liglerde kullanılmaya devam edip etmemesini oylamaya sunacak.



3 /7 Norveç'te 2023 yılında kullanılmaya başlanan VAR sistemi, oyunun akışını fazla etkilediği gerekçesiyle taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



4 /7 Rosenborg ile Lillestrom arasındaki maçın başlamasında kısa bir süre sonra taraftarlar sahaya attıkları yabancı maddelerle VAR'ı protesto etmişti.



5 /7 Norveç'teki 1. ve 2. ligde yer alan 32 takımın katılımıyla ocak ayında gerçekleşen toplantıda 19 kulüp VAR'ın kaldırılmasını istemiş, 13'ü ise kullanılmaya devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.

6 /7 AP'nın aktardığına göre oylama sonrasında Norveç Futbol Federasyonu'na çoğunluğun kararını desteklemesi ve VAR'ı en kısa sürede kaldırması için bir mektup gönderildi.

