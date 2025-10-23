Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen Bodo galibiyeti sonrası tarihe geçti: İki rekor birden!

Victor Osimhen Bodo galibiyeti sonrası tarihe geçti: İki rekor birden!

07:3723/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Kritik galibiyet sonrası maçta iki gol kaydeden yıldız futbolcu Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti ve iki rekor birden kırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’le karşı karşıya geldi.


Galatasaray maça Uğurcan Çakır, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’iyle başladı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikada yıldız golcüsü Victor Osimhen’le üstünlüğü yakaladı. Osimhen, kaydettiği bu golle iki rekoru birden kırdı.

Yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında kaydettiği golle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.


Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol atma serisini 7 maça çıkarıp bir başka rekorun sahibi oldu. Golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa kupası maçında ağları havalandırarak Burak Yılmaz’a ait rekoru kırdı ve tarihe geçti.


Maçın 33. dakikasında ise Osimhen, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti.


Osimhen Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool maçlarında golünü kaydetmişti.


Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Osimhen, 5 gole ulaştı.


#Galatasaray
#Bodo
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları