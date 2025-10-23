Victor Osimhen Bodo galibiyeti sonrası tarihe geçti: İki rekor birden!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Kritik galibiyet sonrası maçta iki gol kaydeden yıldız futbolcu Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti ve iki rekor birden kırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’le karşı karşıya geldi.
Galatasaray maça Uğurcan Çakır, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’iyle başladı.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikada yıldız golcüsü Victor Osimhen’le üstünlüğü yakaladı. Osimhen, kaydettiği bu golle iki rekoru birden kırdı.
Yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında kaydettiği golle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.
Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol atma serisini 7 maça çıkarıp bir başka rekorun sahibi oldu. Golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa kupası maçında ağları havalandırarak Burak Yılmaz’a ait rekoru kırdı ve tarihe geçti.
Maçın 33. dakikasında ise Osimhen, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti.
Osimhen Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool maçlarında golünü kaydetmişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Osimhen, 5 gole ulaştı.