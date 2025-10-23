Victor Osimhen Bodo galibiyeti sonrası tarihe geçti: İki rekor birden!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Kritik galibiyet sonrası maçta iki gol kaydeden yıldız futbolcu Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti ve iki rekor birden kırdı.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’le karşı karşıya geldi.



2 /8 Galatasaray maça Uğurcan Çakır, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’iyle başladı.

3 /8 Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikada yıldız golcüsü Victor Osimhen’le üstünlüğü yakaladı. Osimhen, kaydettiği bu golle iki rekoru birden kırdı.

4 /8 Yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında kaydettiği golle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.



5 /8 Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol atma serisini 7 maça çıkarıp bir başka rekorun sahibi oldu. Golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa kupası maçında ağları havalandırarak Burak Yılmaz’a ait rekoru kırdı ve tarihe geçti.



6 /8 Maçın 33. dakikasında ise Osimhen, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti.



7 /8 Osimhen Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool maçlarında golünü kaydetmişti.

