Vincenzo Montella'dan UEFA'ya sert sözler: "Haksızlık!"

"Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek."



