Vincenzo Montella'dan UEFA'ya sert sözler: "Haksızlık!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 çeyrek finalde Hollanda ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.
A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Milli Takım'da karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Ferdi Kadıoğlu basın toplantısında soruları yanıtladı.
Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle;
"Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz."
"En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız."
"3 oyuncumuz cezalı durumda. Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte olan oyuncular da her zaman harika maç çıkardılar. Bu yüzden her zaman sakinim. Hangi sistemle oynayacağımızı şu anda açık edemem. Tek söyleyeceğim şey Kaan Ayhan'ın ilk tercih olarak başlaması olacak ama göreceğiz"
"Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek."
"Merih'e verilen ceza adil değildi. Siyasi bir hareket değildi o. Sadece doğru şekilde anlaşılmayan bir hareketti. Bu Türk gururunu dizginlemez. Biz daha arzulu bir şekilde sahaya çıkacağız. Herkes son derece motive olacaktır. Taraftar için de bu geçerli."
"Bizim taraftarımız harika. Coşkularını her zaman bize gösterdiler. Yarın da aynı coşkuyu bekliyoruz. Kasım ayında Almanya ile bir maç yapmıştık. Stadyumun tamamı Türk taraftarlarla doluydu. Yarın da böyle olacağını düşünüyorum."
"Kasım ayında çok özel bir maç yaşamıştık ve duygularımız tavan olmuştu. O maçta da gol attığım için gururlandığım bir andı. Yarın da benim için özel olacak. Ben Hollanda'da doğdum ve büyüdüm. Hazır olduğumu düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey iyi olur."
"Geçmişte hem on numura, hem sağ kanatta oynadım. Öğrendiğim her şeyi çantama aldım ve bugün itibariyle sol bek oynuyorum. Kendimi iyi hissettiğim bir pozisyon olduğumu söyleyebilirim."
"Taraftarımıza seslenmek istiyorum; her zaman bize destek verin çünkü siz 12. adam olarak bize destek veriyorsunuz. Annem Hollandalı, yarın maçı kazanırsak ilk önce Annemi arayacağım."