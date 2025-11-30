Yapay zekadan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için çarpıcı tahminler

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için yapay zeka uygulamaları skor tahminini yaptı.
Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe derbi karşılaşmasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan mücadele iki takım için kritik önem taşıyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle puan kaybını 1'e indiren Fenerbahçe, rakibini mağlup etmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak liderliğini sürdürmenin peşinde.
Kadıköy'de oynanacak olan derbi öncesi dört yapay zeka uygulaması, girilen güncel veriler sonucunda skor tahminlerini yaptı.
İşte Yapay zekaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbi tahminleri;
ChatGPT: Fenerbahçe 3-1 Galatasaray
Gemini: Fenerbahçe 2-2 Galatasaray
Grok: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Kumru: Fenerbahçe 1-4 Galatasaray