Yılın transfer savaşı: Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus’un yıldızı için kapışıyor

Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Weston McKennie, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Roma'nın da peşinde olduğu yıldız futbolcu, bu sezonki 8 gollük skor katkısıyla dikkat çekiyor.

1 /5 Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi.



2 /5 İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre iki ekip, Juventus forması giyen Weston McKennie ile ilgileniyor.



3 /5 Amerikalı oyuncunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve iddiaya göre taraflar, yeni sözleşme konusunda ilerleme kaydedemedi.



4 /5 McKennie ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra özellikle Bundesliga ve Premier League kulüpleri yakından ilgileniyor. Juventus’un rakipleri Milan ve Roma da oyuncunun olası transferini değerlendiriyor.

