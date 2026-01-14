Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yılın transfer savaşı: Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus’un yıldızı için kapışıyor

Yılın transfer savaşı: Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus’un yıldızı için kapışıyor

14:0914/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Weston McKennie, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Roma'nın da peşinde olduğu yıldız futbolcu, bu sezonki 8 gollük skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi.


İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre iki ekip, Juventus forması giyen Weston McKennie ile ilgileniyor.


Amerikalı oyuncunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve iddiaya göre taraflar, yeni sözleşme konusunda ilerleme kaydedemedi.


McKennie ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra özellikle Bundesliga ve Premier League kulüpleri yakından ilgileniyor. Juventus’un rakipleri Milan ve Roma da oyuncunun olası transferini değerlendiriyor.


PERFORMANSI


Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç kandili ne zaman, hangi gün edilecek? 2026 Diyanet takvimine göre Miraç gecesi tarihi