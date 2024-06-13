iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran gelişme: Merakla beklenen özellik iOS 18 ile birlikte geliyor

iPhone 15 ve 15 Pro modellerine özel şarj limitleri, iOS 18 ile birlikte geliyor. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebilir. Yeni şarj limitleri, pil ömrünü uzatmayı ve batarya sağlığını korumayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarının batarya performansını daha uzun süre boyunca yüksek seviyede tutabilecekler. Yeni şarj limitleri iPhone 15 ve 15 Pro kullanıcılarının enerji tüketimini daha verimli yönetmelerine yardımcı olacak.

1 / 11 Apple, WWDC24 geliştirici konferansında iOS 18 güncellemesini resmi olarak tanıtarak ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı.

2 / 11 Bu yeni sürümde öne çıkan özelliklerden biri, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcılarına sunulan yeni şarj limiti seçenekleri oldu.

3 / 11 Önceki iPhone 14 Pro ve daha eski modellerde yalnızca %80 şarj limiti seçeneği bulunuyordu ve bu limit, batarya ömrünü uzatmak amacıyla getirilmişti.

4 / 11 Şarj limitleri artık ayarlanabilecek

Ancak, iOS 18 ile birlikte iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcıları artık şarj limitlerini %85, %90 ve %95 olarak ayarlayabilecekler. Kullanıcılar, bu yeni seçenekleri pratik bir kaydırma kontrolü aracılığıyla belirleyebilecek.

5 / 11 Apple'ın iOS 18 ile sunduğu genişletilmiş şarj limiti özelliği, şimdilik yalnızca iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisine özel.

6 / 11 Bu yenilik, batarya sağlığını daha esnek bir şekilde yönetmek isteyen kullanıcılar için önemli bir adım olarak görülüyor.

7 / 11 Bugün ayrıca Apple, iPhone kullanıcıları için geliştirici önizleme beta güncellemesini (dahili sürüm numarası: 22A5282m) yayınladı.

8 / 11 Genel beta sürümünün önümüzdeki ay kullanıma sunulması ve tam sistem güncellemesinin bu sonbaharda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

9 / 11 Apple’ın yeni iOS 18 güncellemesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik birçok yenilik içeriyor. Şarj limiti seçeneklerinin yanı sıra, kullanıcılar yeni özellikleri test ederek geri bildirimde bulunma şansı yakalayacak.

10 / 11 Apple'ın WWDC24'te yaptığı bu duyuru, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. iPhone kullanıcıları, yeni özellikleri denemek için sabırsızlanırken, geliştiriciler de yeni güncellemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.