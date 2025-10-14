Uçan taksi ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor

31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti

Şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, aracın test süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde uçak, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti.





Temmuz ayında Abu Dabi'de test uçuşu yapılan Midnight'ın 2026'da takvime uygun şekilde taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.





Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra uçağın test süreçleri ABD'de de yoğun olarak devam ediyor. Test sürecinde elde edilen veriler, çalışmaları ve sertifikasyon sürecini ilerletme açısından önem taşıyor.





Archer'ın yanı sıra bazı havacılık firmaları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için geliştirdiği aynı sınıftaki uçakları test ediyor.











