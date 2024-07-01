Yapay zeka bu kez karpuz seçti: Bakın nasıl çıktı

İyi meyveyi görüntüsüne bakarak anlıyoruz. Karpuz seçiminde ses verisi de kullanılabilir. Bazı insanlar üstüne vuruyorlar. Bu da yapay zeka modellerine dahil edilebilir. Şu anda sadece daha çok görüntü verisi kullanılıyor. Bir meyvenin taze olup olmadığı büyük oranda görüntüsünden anlaşılabiliyor ama bu yetersiz de kalabilir.