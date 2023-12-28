Servet Avcı 1965'te Trabzon Sürmene’de dünyaya geldi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezunu olan Servet Avcı, 1988-89 yılları arasında o dönemde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 1995 ile 2003 yılları arasında BBP Genel Başkan Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında da MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı. Servet Avcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanlığına da yaptı. İşte Servet Avcı’nın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.