Gazanfer Karakaş, Esenyurt Belediyesi'nde uzun yıllara dayanan deneyimi ve çeşitli görevlerdeki liderliğiyle bilinen bir isimdir. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde doğmuş ve büyümüş olan Karakaş, kariyerine eğitim sektöründe başlamış ve zamanla siyasetle iç içe geçmiştir.
Gazanfer Karakaş hangi görevlerde bulundu?
Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 2009-2012 yılları arasında Şube Müdürü olarak görev yapan Gazanfer Karakaş, Siyasi kariyerine AK Parti'de Meclis Üyeliği ile başladı.
Karakaş, Esenyurt Belediye Meclisi'nde görev alarak ilçe yönetimine katkı sağlamıştır. 2012-2013 yılları arasında Esenyurt Belediyesi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenmiş ve belediye hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmuştur. 2014 yılında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Gazanfer Karakaş, belediyenin önemli birimlerinde etkin bir rol üstlendi.