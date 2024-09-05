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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilecek? 2024-2025 GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK yurt başvuru sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek? 2024-2025 GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı...

12:03 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KYK yurt başvuru sonuçları
KYK yurt başvuru sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yazılı açıklamayla 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrencilerin sonuçları, e-Devlet adresinden öğrenebileceğini aktaran Bakan Bak, "Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecimizin ilk aşaması tamamlandı. Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde, başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi; gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki yurda yerleştirildiler. 81 ilde Bakanlığımıza bağlı 857 yurt binasında, 987 bin kapasitemiz bulunmakta. İlk aşamada, yüzde 88'lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık. Bu oran ilerleyen günlerde artacaktır" dedi.


KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan, yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

YURT BAŞVURUSU YAPILIRKEN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.




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