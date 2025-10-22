Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
GSS prim borcu affı 2025: GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte kapsam ve detaylar

GSS prim borcu affı 2025: GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte kapsam ve detaylar

22:5322/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
GSS prim borcu affı 2025: GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte kapsam ve detaylar
GSS prim borcu affı 2025: GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte kapsam ve detaylar

2015 yılına ait GSS prim borçları için beklenen af geliyor. 10 yılı aşan borçlar silinecek, 1,5 milyon kişi toplam 3 milyar liralık yükten kurtulacak. Peki GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte düzenlemenin detayları ve kimleri kapsadığına dair tüm bilgiler…

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaş için sevindirici haber geldi. 2015 yılına ait, zaman aşımına uğrayan GSS borçlarının silinmesi için düzenleme Meclis’e geliyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik borcu silinecek.


GSS prim borcu düzenlemesi nedir?

Genel Sağlık Sigortası sistemi 2012 yılında devreye alınmış ve herhangi bir sigortalı işte çalışmayan vatandaşlar, gelir testi sonucuna göre GSS kapsamına alınmıştı. Ancak zaman içinde pek çok kişi bu borçları ödeyemedi ve prim borçları birikti.


Yeni düzenlemeye göre, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran GSS prim borçları otomatik olarak silinecek. Daha önce benzer bir uygulama 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar için yapılmıştı. Bu kez 2015 yılına ait prim borçları düzenleme kapsamına alınacak.


Kimler yararlanacak?

2015 yılına ait GSS prim borcu bulunan vatandaşlar

Borcu zaman aşımı süresi olan 10 yılı doldurmuş kişiler

Gelir testi yaptırmamış ya da ödemesini gerçekleştirmemiş olanlar

Toplamda 1,5 milyon kişi bu düzenlemeden faydalanarak borçtan kurtulacak.


Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Söz konusu GSS borç affı düzenlemesinin, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin, vergi paketine eklenerek kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.


Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi ne zaman doluyor?

GSS prim borcu olan vatandaşların, borçlarına rağmen sağlık hizmetlerinden yararlanabildikleri süre 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler, ancak sonrasında borç durumu etkili olabilir.

#gss
#genel sağlık sigortası
#prim borcu
#2015
#2025
#borç affı
#sağlık hizmetleri
#sağlık sigortası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları