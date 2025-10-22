GSS prim borcu affı 2025: GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte kapsam ve detaylar

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaş için sevindirici haber geldi. 2015 yılına ait, zaman aşımına uğrayan GSS borçlarının silinmesi için düzenleme Meclis’e geliyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik borcu silinecek.





GSS prim borcu düzenlemesi nedir?

Genel Sağlık Sigortası sistemi 2012 yılında devreye alınmış ve herhangi bir sigortalı işte çalışmayan vatandaşlar, gelir testi sonucuna göre GSS kapsamına alınmıştı. Ancak zaman içinde pek çok kişi bu borçları ödeyemedi ve prim borçları birikti.





Yeni düzenlemeye göre, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran GSS prim borçları otomatik olarak silinecek. Daha önce benzer bir uygulama 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar için yapılmıştı. Bu kez 2015 yılına ait prim borçları düzenleme kapsamına alınacak.





Kimler yararlanacak?

2015 yılına ait GSS prim borcu bulunan vatandaşlar

Borcu zaman aşımı süresi olan 10 yılı doldurmuş kişiler

Gelir testi yaptırmamış ya da ödemesini gerçekleştirmemiş olanlar

Toplamda 1,5 milyon kişi bu düzenlemeden faydalanarak borçtan kurtulacak.





Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Söz konusu GSS borç affı düzenlemesinin, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin, vergi paketine eklenerek kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.





Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi ne zaman doluyor?