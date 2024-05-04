|
Gündem

1 Mayıs gösterilerinde polise saldırmışlardı! 65 şüpheli adliyede

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

13:07 - 4/05/2024 Cumartesi
AA
1 Mayıs’taki olaylarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.
1 Mayıs’taki olaylarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince 1 Mayıs'ta çıkan olaylar sırasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.


İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.


YouTuber Fatih Altaylı 1 Mayıs'taki vandallıklara yorumuyla tepki çekti: Bu gibi eylemlerin şanındandır

Youtuber Fatih Altaylı, 1 Mayıs'ta Saraçhane'deki vandallıklar için "Bu gibi eylemlerin şanındandır" yorumunu yaptı. YouTube hesabından yaptığı yayında konuyla ilgili konuşan Altaylı, polise saldıran vandalları "her yerde böyle oluyor" sözleriyle normalleştirdi. Altaylı, "Ben olaylara 'ne gerek vardı' diye düşünmüyorum. Bu eylemler her yerde böyledir. Bu gibi günlerin bu gibi eylemlerin şanındandır. Ben kavga çıkarılmayan bir eylem görmedim. Bu bize mahsus değil. Dünyanın her yerinde bu gibi şeyler vardır." ifadelerini kullandı. 1 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılarıyla Taksim'e yürümek için toplanan marjinal gruplar, Saraçhane'de polislere taş ve sopalarla saldırmış, görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.





#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
#Adliyeye sevk
#İstanbul
#polise saldırı
2 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?