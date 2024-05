1 Mayıs gösterilerinde polise saldırmışlardı! 65 şüpheli adliyede

Youtuber Fatih Altaylı, 1 Mayıs'ta Saraçhane'deki vandallıklar için "Bu gibi eylemlerin şanındandır" yorumunu yaptı. YouTube hesabından yaptığı yayında konuyla ilgili konuşan Altaylı, polise saldıran vandalları "her yerde böyle oluyor" sözleriyle normalleştirdi. Altaylı, "Ben olaylara 'ne gerek vardı' diye düşünmüyorum. Bu eylemler her yerde böyledir. Bu gibi günlerin bu gibi eylemlerin şanındandır. Ben kavga çıkarılmayan bir eylem görmedim. Bu bize mahsus değil. Dünyanın her yerinde bu gibi şeyler vardır." ifadelerini kullandı. 1 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılarıyla Taksim'e yürümek için toplanan marjinal gruplar, Saraçhane'de polislere taş ve sopalarla saldırmış, görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.