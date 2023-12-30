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1 Ocak’ta şehitler ve Gazze için yürüyoruz: Buluşma yeri Galata

308 sivil toplum kuruluşu, şehit düşen askerlerimiz ve İsrail’in katlettiği Filistinliler için 1 Ocak’ta büyük bir yürüyüş düzenliyor. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan kalabalıklar saat 08.30’da Galata Köprüsü’ne yürüyecek. Yeni Şafak’a konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1 Ocak sabahı dünyaya “Şehitlere rahmet, Filistin’e destek ve İsrail lanet” diye haykıracaklarını söyledi.

04:00 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:02 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bilal Erdoğan.
Bilal Erdoğan.

Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluş anlamı bir çağrı yaptı. Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve İsrail zulmüne uğrayan Filistin halkı için yürüyüş yapılacak. Yeni yılın ilk günü binlerce kişi Galata Köprüsü’nde Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet sloganıyla protesto gösterisi düzenleyecek. Yürüyüş saatinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne tanıklık edecek. Sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda edecek olan binlerce vatandaş saat 8.30’da Galata Köprüsü’nde buluşacak.

FARKINDALAR AMA GÖZ YUMUYORLAR

İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 1 Ocak 2024 sabahı yapılacak “Şehitlere rahmet Filistin’e destek, teröre lanet” mitingine dair Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “83 gün ve İsrail soykırımı devam ediyor. Gazze’de öldürülenlerin sayısı 20 bini geçti. Bunların yarıdan fazlası çocuk. Bu zulüm sadece Gazze ile sınırlı değil. Batı Şeria’da da ölenlerin sayısı 300’ü geçti. Zulüm ve katliam sadece devlet terörü olarak kendini göstermiyor, aynı zamanda İsrail’in silahlandırdığı sivil işgalciler de terör estiriyor” dedi.

ŞEHİTLERE RAHMET, FİLİSTİN’E DESTEK, İSRAİL’E LANET

Türkiye’den 7 Ekim’den bugüne güzel çıkışlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Rutin buluşmalar, eylemler, boykot bunlar devam ediyor bir yandan. Ama 1 Ocak sabahının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizden böyle bir talep geldi. Çünkü 1 Ocak sabahı normalde biz önceki yıllarda cami buluşmaları yapıyorduk. Bu sene onun üstüne böyle bir Filistin buluşması yapalım dedik. Bir de daha kritik hale gelen bir eylem de gerçekleşti. Terör yine vurdu, 12 şehidimiz var ve şunu fark ettik bu çalışmaları yaparken; bu 12 şehidimize sebep olan teröristlerin arkasındakilerle Filistin’deki katliamların arkasındakiler birbiriyle bağlantısız değil, bilakis aynı eller. Onun için özellikle batının uyuduğu bir anda Türkiye’de biz uyumuyoruz, haykırıyoruz, İsrail’i lanetliyoruz, Filistin’i destekliyoruz ve şehitlerimize sebep olan ellerin de aynı eller olduğunun farkındayız diyeceğiz” diye konuştu.Öte yandan Galata Kulesi’ndeki buluşma için Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da çağrıda bulunarak, vatandaşları davet etti.


Bilal Erdoğan'dan TVNET'te önemli açıklamalar: Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı
Bilal Erdoğan'dan TVNET'te önemli açıklamalar: Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan TVNET canlı yayınında "Şehitlere rahmet Filistin'e destek, teröre lanet" mitingine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazze eylemlerini şehitlerimizi bahane ederek eleştirenlere tepki gösteren Erdoğan "Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı. Bu insanlar kendisiyle barışık değil toplumla hiç barışık değil kendi milletleriyle kavgalılar. Bu insanların akıbetinin ne olacağını ben bilemiyorum Ama milletimiz neyin ne olduğunu biliyor. Türkiye'de Gazze için hassasiyeti olanların şehitlerimiz için hassasiyeti olmadığını kimse söyleyemez. Bilakis onların şehitlerimiz diye bir derdi yok. Onların böyle bir derdi olmadığı için soytarılığa soyunuyorlar. Toplumda çöp mesabesinde görülmesi gereken en aşağılık insanlar." dedi.



#Milli İrade Platformu
#Pençe Kilit
#Gazze
#Bilal Erdoğan
#Galata Köprüsü
3 saat önce
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