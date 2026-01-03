10 günde üç mevsim yaşayacağız

Yeni yıla karla giren İstanbul’da soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor. Lodosun etkisiyle sıcaklıkların bugünden itibaren yükselerek 15 dereceye çıkması bekleniyor. Gelecek hafta ortasında kuvvetli yağış öngörülürken, uzmanlar 11–12 Ocak’ta yeniden kar yağışı müjdesi verdi.
İstanbul’da kar yağışı kısa süreliğine etkisini kaybediyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yayımladığı son hava durumu raporuna göre kentte önümüzdeki günlerde kısa süre içinde üç farklı mevsimin etkisi hissedilecek.
ÇÖZÜM MERKEZİ'NE 770 İHBAR ULAŞTI
Geride kalan kar yağışı, İstanbul’un özellikle kuzey ve yüksek kesimlerinde etkili oldu. İBB’den yapılan açıklamaya göre yılbaşıyla birlikte Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası geneline yayıldı. En fazla kar Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de görülürken, bu ilçelerde yer yer 5 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü. Yağışla birlikte buzlanma ve don olayları da yaşandı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 153 Çözüm Merkezi’ne toplam 770 ihbar ulaştığı, en fazla ihbarın Sarıyer, Beykoz ve Şile’den geldiği bildirildi.
HAFTA SONU İÇİN FIRTINA UYARISI
AKOM’un tahminlerine göre bugün itibarıyla soğuk ve kar yağışlı hava İstanbul’u terk ediyor. Güneyli rüzgârların taşıdığı sıcak hava ile birlikte sıcaklıkların hızla artması beklenirken, lodosun yarın saatte 20–50 kilometre hızla, yer yer 60 kilometreyi aşan kuvvette eseceği belirtildi. Yetkililer; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Hafta ortasına kadar bahar havasının etkili olacağı İstanbul’da çarşamba günü hafif yağmur, perşembe günü ise kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru 15–16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bu ısınmanın kalıcı olmayacağı uyarısında bulundu.
Şen, kar yağışının geçici olarak etkisini kaybettiğini belirterek, 12–13 Ocak’tan sonra Marmara Bölgesi’nden başlayarak kar yağışının yeniden gündeme gelebileceğini ve sıcaklıkların sert şekilde düşebileceğini ifade etti.