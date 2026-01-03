10 günde üç mevsim yaşayacağız

Geride kalan kar yağışı, İstanbul’un özellikle kuzey ve yüksek kesimlerinde etkili oldu. İBB’den yapılan açıklamaya göre yılbaşıyla birlikte Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası geneline yayıldı. En fazla kar Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de görülürken, bu ilçelerde yer yer 5 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü. Yağışla birlikte buzlanma ve don olayları da yaşandı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 153 Çözüm Merkezi’ne toplam 770 ihbar ulaştığı, en fazla ihbarın Sarıyer, Beykoz ve Şile’den geldiği bildirildi.