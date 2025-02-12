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‘125 bin’ dedi 2 bin konut dönüştürdü

‘125 bin’ dedi 2 bin konut dönüştürdü

Merve Safa Akıntürk
04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu, 2019 seçim kampanyasında 5 yıl içinde 100 bin konutu dönüştüreceğini vadetmişti. Daha sonra da el yükseltmiş 125 bin konut dönüştürme sözü vermişti. Ancak 6 Şubat depremi sonrası sadece 2 bin 330 bağımsız birim dönüştürebildi.

6 Şubat depremlerinin ardından özellikle İstanbul’da dönüşümün önemi artarken, 2 yılda İBB iştiraki KİPTAŞ aracılığıyla sadece 2 bin 330 dönüşüm yapıldı.

2019 seçimleri öncesinde kentsel dönüşüm adına iddialı vaatlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl içinde 100 bin konutu dönüştüreceğini açıkladı. Ancak bu hedefe ulaşamayan İmamoğlu, 2024’te ise 125 bin konutta planlı dönüşüm yapacaklarını duyurdu.


ÇALIŞMALAR YETERSİZ

İstanbul’da toplamda 3,6 milyon konut bulunurken, bunların 1,3 milyonunun dönüştürülmesi gerekiyor. 650 bin konut ise acil dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor. Ancak, İBB’nin yürüttüğü çalışmaların yetersizliği dikkat çekiyor. 6 Şubat depremlerinden sonraki 2 yılda tamamlanan projelere bakıldığında, 2023 ve 2024 yıllarında toplamda 2 bin 330 bağımsız birimin dönüşümü sağlandı. Üstelik bunların inşaat çalışmalarına da depremlerden önce başlandı. 2023'te Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri 2. ve 3. Etap projesinde 368 bağımsız birim, Bağcılar Kiraz Evler projesinde 253 konut, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri 1. Etap projesinde 155 bağımsız birim dönüştürüldü.


1 YILDA 2 APARTMAN

Aynı yıl içerisinde tek yapı dönüştürme projeleri kapsamında 2 apartmanda 29 konutun dönüşümü tamamlandı. Yani bir yılda toplam 805 bağımsız birimde dönüşüm çalışması yapıldı. 2024'te ise KİPTAŞ, yalnız bin 432 yapıyı dönüştürdü. Güngören Doğakent Evleri projesinde 164 bağımsız birim, Beylikdüzü Kırlangıç Evler projesinde 538 bağımsız birim, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri projesinde 679 bağımsız birim dönüştürüldü. Öte yandan 4 tek yapı dönüştürme projesi kapsamında 51 bağımsız birim dönüştürüldü. Ayrıca Mihmandar Vizyon Projesi kapsamında ise 75 bağımsız birim inşa edildi. 2019'dan bu yana KİPTAŞ eliyle kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 7 bin 313 konut dönüştürüldü.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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