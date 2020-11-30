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Gündem 13 yaşındaki Mert, binanın terasında çektiği çakmak gazından öldü
ANTALYA

13 yaşındaki Mert, binanın terasında çektiği çakmak gazından öldü

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu. Çocuğun yanındaki çakmak gazı tüpleri incelemeye alındı.

Haber Merkezi AA
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu.
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ndeki binanın terasında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

  • Ambulansla özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu

Ekiplerce kimliği tespit edilen Mert G'nin (13) yanında bulunan çakmak gazı tüpleri incelemeye alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölmeden önce Mert G. ile görülen iki kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü.

DHA
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu

Mert G'nin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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