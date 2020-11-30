13 yaşındaki Mert, binanın terasında çektiği çakmak gazından öldü

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ndeki binanın terasında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu



Ekiplerce kimliği tespit edilen Mert G'nin (13) yanında bulunan çakmak gazı tüpleri incelemeye alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölmeden önce Mert G. ile görülen iki kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü.

DHA Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu

Mert G'nin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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