14 ilde 'Sibergöz-28' Operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta eş zamanlı 'Sibergöz-28' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya; Giresun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 16, Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 12, Osmaniye'de 'çevrim içi çocuk istismarı' suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli ve Zonguldak'ta yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Operasyonlar sonucu 1 otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.