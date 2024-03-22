|
Gündem

14 ilde 'Sibergöz-28' Operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

14 ilde dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:25 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 15:30 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta eş zamanlı 'Sibergöz-28' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya; Giresun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 16, Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 12, Osmaniye'de 'çevrim içi çocuk istismarı' suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli ve Zonguldak'ta yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Operasyonlar sonucu 1 otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.





#İçişleri Bakanlığı
#Sibergöz Operasyonu
#emniyet
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
B sınıfı ehliyeti olanlara son uyarı geldi: 12.978 TL para cezası ödemek istemeyenler dikkat!