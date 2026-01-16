18 ünlüye daha gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında dün altıncı dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Burak Doğan, Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz olduğu öğrenildi.
Operasyonun, eski futbolcu Ümit Karan'ın önceki gün gözaltına alındığı operasyonun devamı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
15 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
- 28 Aralık'taki uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 20 şüphelinin test sonuçları belli oldu. Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Rabia Karaca'nın da aralarında olduğu 15'inin test sonucunun pozitif olduğu belirlendi.