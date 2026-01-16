18 ünlüye daha gözaltı

28 Aralık'taki uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 20 şüphelinin test sonuçları belli oldu. Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Rabia Karaca'nın da aralarında olduğu 15'inin test sonucunun pozitif olduğu belirlendi.