Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Sanal medyada suç örgütü propagandasına 325 gözaltı

Sanal medyada suç örgütü propagandasına 325 gözaltı

18:3815/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Yurt genelinde operasyon düzenlendi
Yurt genelinde operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden örgüt propagandası paylaşımları yapan hesaplara ilişkin operasyon düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen operasyon kapsamında, 325 şüpheli yakalanırken 41 ruhsatsız tabanca, 36 av tüfeği, 25 kurusıkıdan çevrilme tabanca ve 1 AK-47 tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan kişilere yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 325 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, sanal medya üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, örgütsel faaliyetleri duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sanal medyaya taşımaya çalıştıkları belirlenen 325 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 41 ruhsatsız tabanca, 36 av tüfeği, 25 kurusıkıdan çevrilme tabanca ve 1 AK-47 tüfeği ele geçirildi.






#Propaganda
#Gözaltı
#Ali Yerlikaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı? ZTK Beşiktaş Keçiörengücü yayın bilgileri