FETÖ’ye ağır darbe: Örgütün finans ve iletişim ağı çökertildi

10:2010/01/2026, Cumartesi
DHA
34 ilde yapılan operasyonda 77 kişi gözaltına alındı
34 ilde yapılan operasyonda 77 kişi gözaltına alındı

34 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 77 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 34 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;


📍Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

📍Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,

📍Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,

📍Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.


Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor...



#FETÖ
#operasyon
#gözaltı
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
