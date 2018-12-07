Gündem 19 yaşındaki genç mahallesine muhtar adayı oldu
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki genç mahallesine muhtar adayı oldu

19 yaşındaki genç mahallesine muhtar adayı oldu

Kahramanmaraş’ta 19 yaşındaki Devlet Güvenç isimli genç, ikamet ettiği mahallesinden muhtar adayı oldu. Güvenç yaptığı açıklamada, "Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olup onları kucaklayacağım" dedi.

IHA
19 yaşındaki Devlet Güvenç, &quot;Seçme ve seçilme hakları 18 yaşına indiği ve bu hakkı bize tanıdığı için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum&quot; dedi.
19 yaşındaki Devlet Güvenç, "Seçme ve seçilme hakları 18 yaşına indiği ve bu hakkı bize tanıdığı için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi, Yavuz Selim Mahalle Muhtarlığı’na adaylığını açıklayan Kahramanmaraş’ın en genç adayı Devlet Güvenç (19), kendisine oy veren vermeyen herkesin muhtarı olacağını söyledi. İşsiz olan Güvenç, mahallede esnafı tek tek ziyaret edip oy istedi.

Mahalle sakinleri ve esnaf ise muhtar adayı Devlet Güvenç’e destek olacaklarını söyledil.

"Yaşım 19 ve muhtarlık için aday oldum"

  • Yavuz Selim Mahallesi’ne hizmet getirmek için aday olduğunu belirten Güvenç, “Seçme ve seçilme hakları 18 yaşına indiği ve bu hakkı bize tanıdığı için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Yaşım 19 ve muhtarlık için aday oldum. Mahallemiz adına bazı projelerim var. Özellikle yol konusunda çalışmalar yapacağım. Arandığı zaman bulunan bir muhtar olacağım ve herkesin muhtarı olacağım. Genç ve yaşlıların oylarını bekliyorum. Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olup onları kucaklayacağım” dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaf ise muhtar adayı Devlet Güvenç’e destek olacaklarını söylediler.

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