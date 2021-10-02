Gündem Meteoroloji uyardı İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor
İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas’ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
2 Ekim hava durumunda yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 19
İzmir: Az bulutlu 27
Adana: Az bulutlu 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Seyhan Nehri’ni yosunlar istila etti
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Kuraklık nedeniyle su sirkülasyonunun azaldığı Seyhan Nehri bu sene yosun istilasına uğradı.
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Nehir yatağında balçık olan yerlerde yosunlar oluşurken, boyları da her gün 2 metre uzadı.
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Vatandaşların kötü koku ve çevre temizliği talebi üzerine belediye ekipleri, Eski Baraj’dan Regülatör Köprü’ye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağında temizlik çalışması başlattı.
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60 kişilik ekip, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından barajdan gelen suyun kesilmesiyle nehir yatağında ortaya çıkan başta yosun olmak üzere birçok atığı toplamaya başladı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk, temizlik çalışmaları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Büyüköztürk, “Bu sene su sıkıntısı nedeniyle DSİ tarafından buraya su verilemedi. Dışarıdan gelen maddeler de yosunların üremesini tetikledi. Yosunlar her gün 2 metreye kadar uzamakta. Nehrin her tarafını kapladılar. DSİ ile koordineli çalışarak temizliği sürdürüyoruz. Dip temizliği yapmalıyız, yoksa bu yosunların önünü alamıyoruz” diye konuştu.
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Büyüköztürk, “Bunun başka bir çözümü yok. Burada biriken suda dışarıdan birçok organizma gelip biriktiği için sudaki oksijen sıfıra kadar inmişti. Sudaki yosunlar dışında diğer canlıların yaşaması zorlaşmıştı. Bu da yosunların üremesini tetikledi. Çevre kirliliği oluştu ve yosunların üzerindeki vektörlerin üremesiyle biz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Mücadele artık şart olmuştu. Temizliğimiz devam ediyor ve yarın temizlik bittikten sonra dip kazı çalışmasına başlanacak” ifadelerini kullandı.
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Deda Büyüköztürk, nehirden çıkan yosunların belediyenin komposto tesisine gönderilerek gübreye dönüştürüleceğini söyledi.
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Seyhan Nehri’ni istila eden yosunlar temizleniyor
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Seyhan Nehri’ni yosunlar istila etti
Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Nehri yatağını başta yosun olmak üzere atıklardan arındırmak için çalışmalara başladı. 60 kişilik ekip, suyu kesilen nehirdeki yosunları temizliyor.

Konya'dan sonra bir ilde daha ortaya çıktı: İlk defa böyle bir şey görüyorum
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Karaman merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkisinde bir pancar tarlasında oluşan ve yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığı tarla sahibi başta olmak üzere herkesi korkuttu. Mini obruğu andıran yarığın bazı yerlerinin derinliği ise 2 metreyi aştığı görüldü.
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Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yüzey yarığının oluştuğu tarlada incelemelerde bulundu.
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Mehmet Bayram, Konya Ovası'nda sıkça görünen ve artan obruklar ile yüzey yarıkları maalesef son yıllarda Karaman'da da sıkça görülmeye başladığını söyledi.
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Merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkisinde bulunan bir pancar tarlasında yaklaşık 150-200 metreye uzunluğunda ciddi bir yüzey yarık gördüklerini ifade eden Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Bunların nedenlerine bakmak gerekiyor. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yeraltı sularımızın çekilmesinden dolayı Konya'nın Karapınar ilçesinde 500'ün üzerinde obruk oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde yine Konya'nın Adakale Mahallesi ile Emirgazi ve Karapınar ilçelerinde oluşan yüzey yarıkları bizim bölgemizde de görünmeye başladı.
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Yeraltı suları 2000'li yıllarda bir metre çekilirken şu anda 10-20 metre çekilmeye başladı<br> <br> Görüntülerin ürkütücü olduğunu belirten Bayram, Tabii ki bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyor onlara bakmak lazım. Yeraltı suları 2000'li yılarda yılda bir metre geri çekilirken, şu anda 10-20 metre arasında çekilmeye başladı. Bu da ister istemez doğal afetlerin oluşmasına neden oluyor. Geldiğimiz noktaya baktığımız da, tarımın devam edebilmesi için çok acil bir şekilde dış havzalardan su gelmesidir. Hotamış projesinin hemen tamamlanması gerekiyor. Çünkü bizim tarıma ihtiyacımız var. Bizler şu günlerde marketlerdeki aşırı fiyat artışlarını konuşuyoruz. Bunların çözümü için doğal afetlerin ve yarıkların gelecek nesillerimizi tehlikeye sokmamak için dış havzalardan Konya ve Karaman'a suyun gelmesi şarttır. Gerçekten çok ürkütücü bir durum var. Gördüğümüz bu olay Karadağ'ın etrafındaki tüm yerleşim bölgelerini dolaşıyor. Bu da Karaman'da hem hayati tehlike oluşturuyor hem de ekolojik olaraktan da ciddi manada doğanın dengesinin bozulduğunu gösteriyor dedi.
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İlk defa böyle bir şey görüyorum<br>​<br>​ Tarla sahibi Abdurrahman Sever ise, Pancar tarlama yağmurlama kurmaya geldiğimde gördüm ki yarık oluşmuş. Bende böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu durum karşısında herkes çok şaşırdık. Yeraltı sularının azalması sonucu oluştuğunu düşünüyoruz diye konuştu.
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Konya'dan sonra bir ilde daha ortaya çıktı: İlk defa böyle bir şey görüyorum
Konya Ovası'nda görülen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu. Bir pancar tarlasında başlayan ve 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığının bazı yerlerde derinliği 2 metreyi aşıyor.


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