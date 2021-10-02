Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor

Yeraltı suları 2000'li yıllarda bir metre çekilirken şu anda 10-20 metre çekilmeye başladı<br> <br> Görüntülerin ürkütücü olduğunu belirten Bayram, Tabii ki bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyor onlara bakmak lazım. Yeraltı suları 2000'li yılarda yılda bir metre geri çekilirken, şu anda 10-20 metre arasında çekilmeye başladı. Bu da ister istemez doğal afetlerin oluşmasına neden oluyor. Geldiğimiz noktaya baktığımız da, tarımın devam edebilmesi için çok acil bir şekilde dış havzalardan su gelmesidir. Hotamış projesinin hemen tamamlanması gerekiyor. Çünkü bizim tarıma ihtiyacımız var. Bizler şu günlerde marketlerdeki aşırı fiyat artışlarını konuşuyoruz. Bunların çözümü için doğal afetlerin ve yarıkların gelecek nesillerimizi tehlikeye sokmamak için dış havzalardan Konya ve Karaman'a suyun gelmesi şarttır. Gerçekten çok ürkütücü bir durum var. Gördüğümüz bu olay Karadağ'ın etrafındaki tüm yerleşim bölgelerini dolaşıyor. Bu da Karaman'da hem hayati tehlike oluşturuyor hem de ekolojik olaraktan da ciddi manada doğanın dengesinin bozulduğunu gösteriyor dedi.