Gündem 200 kişinin boğulduğu yerde ölüme meydan okuyorlar
ADANA

200 kişinin boğulduğu yerde ölüme meydan okuyorlar

Adana ve Mersin’in Tarsus ilçesinde bazı gençler, her yaz onlarca çocuğun boğulduğu sulama kanallarına tehlikeli atlayışlar yapıp, yüzdükleri videoları sosyal medyada yayınlayarak birbirlerine meydan okuyor. 'Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim' diyen gençlerin bu davranışları tepki çekiyor.

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Haber Merkezi DHA
200 kişinin boğulduğu yerde ölüme meydan okuyorlar
Tehlikeli kanalda yüzüp ölüme meydan okuyorlar.

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana ve Mersin’de alınan tüm önlemlere rağmen her yıl onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanallara girilmesinin önüne geçilemiyor. Özellikle kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, 'Yüzmek tehlikeli ve yasak' yazılı uyarı tabelaları asıldı, polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya giren çocukları uyarıyor. Sadece Adana'da son 10 yılda çoğu çocuk, 200'ü aşkın kişi boğuldu.

TEHLİKELİ AKIM


Kanallarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen gençler arasında, sosyal medyada meydan okuma akımı başladı. Adanalı ve Tarsuslu gençler, sulama kanallarına tehlikeli bir şekilde atlayış yaparak çektikleri video ile birbirlerine ölümüne meydan okuyor. Videolarda gençler, ‘Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim’, ‘Gelin buradan atlayın da görelim’, ‘Ben suyun ayarlarıyla oynayan adamım’, ‘Kendine güvenen varsa boğmacasına yüzelim’ ‘3 metrelik boyunla sana Tarsus’u yedirmeyiz’, ‘Ben bu dünyaya bir kez geldim, bir daha rüşvet verseler gelmem’, ‘Her dakika sahnedeyiz’ ‘Adana ile başa çıkamazsınız’; ‘Gelin buralarda yüzün’ gibi ifadeler kullanarak bu tehlikeli durumu sürdürüyor. Bazı gençler ise videolarda kanalda yüzerken birbirlerini şaka amaçlı suya batırıp çıkarıyor.


‘ÖLÜME YAKIN OLMASI EĞLENDİRİYOR’


Adana’nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında yüzen İbrahim Demirbaş (14) sosyal medyada meydan okumaları izlediğini ve bu durumun hoşuna gittiğini söyledi. İlk etapta dostluk çerçevesi içinde herkesin birbirine meydan okuduğunu dile getiren Demirbaş, “Biz Adana’da 81 ile meydan okuyoruz. Korkmuyoruz” diye konuştu.

Yurt dışından teklifler geliyor: 'Her şey yaptığım duvar saati ile başladı'
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Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde motor ustası olan Murat Çetin, 2019’da otomobillerden çıkan hurda parçalarından saat yaptı. Daha sonra küçük biblolar yapan Çetin, çalışmaları beğenilince insan boyutundaki heykeller için kolları sıvadı.
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Otomobillerden çıkan her türlü parçayı heykelde kullanan Çetin'in bazı çalışmalarının ağırlığı 400 kiloya kadar ulaştı. Sosyal medyada ilgi görünce Çetin'in çalışmaları, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki etkinliklerde ve alışveriş merkezlerinde sergilenmeye başlandı.
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'TAMAMEN OTOMOBİL HURDALARINDAN'<br><br>Atık parçaları değerlendirdiğini belirten Murat Çetin, \"Sıfır atık projesi ilk duyulmaya başlandığında iş yerimizde tamir ettiğimiz arabalardan ortaya çıkan hurdaları değerlendirmek istedik. İlk olarak iş yerinde duvar saati yaptım. Hem kendim çok beğendim hem de müşteriler beğendi...
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İlgi ve alaka çoğalınca, hurdaya çıkan malzemeler de çoğaldı ve çalıştığımız objelerin boyutları değişmeye başladı. Şu anda yaklaşık 400 kilogramlık objeler oluşmaya başladı. Tamamen otomobil hurdalarından oluşuyorlar\" dedi.
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'YURT DIŞINDAN DA TEKLİFLER ALIYORUZ'<br>Yeni çalışmalara imza atacağını söyleyen Çetin, \"Keman çalan bir kadın, ok atan bir avcı, bir de motosikletin üzerinde bir robot olacak. Bunların hepsi atık malzemelerden oluşacak. 'Şöyle olsa daha iyi olurdu' diyen bir kesim var, görmek istedikleri objeler var. Bu talepleri gidermeye çalışıyoruz\" diye konuştu.
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Çalışmalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Çetin, \"Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. Kendi organizasyonlarında yer almamı isteyen kişi ve kurumlar oldu. Bu sene teklifler çok. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz\" ifadelerini kullandı.
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Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
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Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
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Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
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Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
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Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
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Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
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Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
Yurt dışından teklifler geliyor: 'Her şey yaptığım duvar saati ile başladı'
Düzce'de motor ustası Murat Çetin'in otomobillerden çıkan hurda parçalardan yaptığı 400 kiloya ulaşan heykeller, birçok kentte, etkinliklerde sergilenmeye başlandı. Çetin, "Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz" dedi.

Denizden çıkarılan
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İstanbul'un Adalar ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Ercan Akpolat'ın deniz tutkusu, 21 yaşında tüple su altı dalışıyla başladı.
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Arkadaşları Serço Ekşiyan ve Volkan Narcı ile 22 yıl önce denizlerde kıyı balıkçılığında kullanılan 8-10 metre derinliklerdeki ağları temizlemeye başlayan Akpolat, çalışmalarına daha sonra Marmara Denizi'nin 30-40 metre derinliklerindeki \"hayalet ağları\" (balıkçıların av sırasında takılı kaldığı için suda bıraktıkları ağlar) temizleyerek devam etti.
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Arkadaşlarıyla çevreye ve doğal yaşama karşı duyarlı yaşam sürdüren Akpolat, denizin derinliklerinden çıkardıkları ağlardan file çantalar yapıyor.
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Akpolat ve arkadaşları, buradan elde edilen geliri Deniz Yaşamını Koruma Derneğine bağışlıyor.
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Bazı ağlar ise yıkandıktan sonra tarımda kullanılmak üzere Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karacalar köyüne gönderilerek çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor.
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Köyde sebze yetiştiriciliği yapan vatandaşlar, özellikle domates, biber, çilek gibi ürünlerin yetiştirildiği alanın üzerini ve çevresini ağlarla örterek, saksağan, karga ve sincap gibi doğal yaşamda bulunan hayvanların vereceği zararlardan ürünleri koruyor.
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Ağlardan önce sebze bahçelerinin yanında nöbet tutan köylüler, örttükleri bu ağlar sayesinde artık nöbete gerek duymuyor.
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Profesyonel dalgıçlık yapan Ercan Akpolat, herkesin doğaya karşı bir sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.<br><br>
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Deniz dibinde \"hayalet ağlar\"la yaşanan kirliliğin balıklara ve canlılara zarar vermemesi için arkadaşları ile 22 yıldır dalgıçlık yaptıklarını ifade eden Akpolat, doğal yaşama her anlamda destek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, \"Ağları 3 arkadaşımız ile yıllardır büyük mücadele vererek çıkartıyoruz. Daha sonra çıkardığımız ağların bir kısmını köylülere getiriyorum.
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Ben ilk ağı bu köye 15 yıl önce komşumuza getirmiştim. Bu ağlar köyde tarımsal alanda kullanılmaya başlandı. Bu ağı serdikten sonra müthiş bir geri dönüş elde ettik.\" dedi.
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Akpolat, bugüne kadar arkadaşlarıyla derin denizlerden yaklaşık 30 bin metrekare \"hayalet ağ\" çıkardıklarını vurguladı.
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Herkesi çevreye duyarlı ve insanlara faydalı olmaya davet eden Akpolat, şöyle devam etti:
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\"Çıkardığımız ağlardan yaklaşık 6-7 bin metrekare burada çiftçilik yapan köylülere getirdim. Denizden çıkardığımız ağları getirmeye de devam ediyoruz.
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Tabii kolay değil. Köyün hemen hemen tamamına dağıttık. Arkada gördüğünüz serada yeni ağ geriliyor. Bu ağlar kışın kaldırılıyor yaz ayları geldiğinde ise tekrar geriliyor.
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Bunların tamamı herhangi bir ücret alınmadan gönüllülük esasına göre yapılıyor. Bu da bize müthiş zevk veriyor. Bu ağların çıkarılması ve buraya getirilmesi büyük bir maddi külfet.\"
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Köy sakinlerinden 63 yaşındaki Erdoğan Kaya ise balık ağlarının hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, \"Eskiden elimize aldığımız bir sopa ile saksağanları kovalıyor ve sürekli nöbet tutuyorduk. Denizden çıkan bu ağları bedelsiz getirip verdiler. Allah'a şükür şimdi rahatız.\" dedi.
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Çiftçi Müslüm Ulaş da ağları ücretsiz dağıtan Akpolat'a teşekkür ederek, \"Bunu ektiğimiz alana çekiyoruz ve rahatlıkla başka işlerimizle ilgilenebiliyoruz. Kendisi bütün köylülere bu ağlardan dağıttı. Emeğimizi korumak için bu ağları çekiyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Denizden çıkarılan "hayalet ağlar" köylüleri bahçe nöbetinden kurtardı
Ömrünü adadığı denizin derinliklerinden arkadaşlarıyla "hayalet ağları" toplayan Ercan Akpolat, bu ağları hem çanta yapımında kullanıyor hem de memleketi Erzincan'a ücretsiz göndererek köydeki bahçelerin korunmasına destek oluyor.


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