200 kişinin boğulduğu yerde ölüme meydan okuyorlar

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana ve Mersin’de alınan tüm önlemlere rağmen her yıl onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanallara girilmesinin önüne geçilemiyor. Özellikle kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, 'Yüzmek tehlikeli ve yasak' yazılı uyarı tabelaları asıldı, polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya giren çocukları uyarıyor. Sadece Adana'da son 10 yılda çoğu çocuk, 200'ü aşkın kişi boğuldu.

TEHLİKELİ AKIM



Kanallarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen gençler arasında, sosyal medyada meydan okuma akımı başladı. Adanalı ve Tarsuslu gençler, sulama kanallarına tehlikeli bir şekilde atlayış yaparak çektikleri video ile birbirlerine ölümüne meydan okuyor. Videolarda gençler, ‘Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim’, ‘Gelin buradan atlayın da görelim’, ‘Ben suyun ayarlarıyla oynayan adamım’, ‘Kendine güvenen varsa boğmacasına yüzelim’ ‘3 metrelik boyunla sana Tarsus’u yedirmeyiz’, ‘Ben bu dünyaya bir kez geldim, bir daha rüşvet verseler gelmem’, ‘Her dakika sahnedeyiz’ ‘Adana ile başa çıkamazsınız’; ‘Gelin buralarda yüzün’ gibi ifadeler kullanarak bu tehlikeli durumu sürdürüyor. Bazı gençler ise videolarda kanalda yüzerken birbirlerini şaka amaçlı suya batırıp çıkarıyor.

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‘ÖLÜME YAKIN OLMASI EĞLENDİRİYOR’



Adana’nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında yüzen İbrahim Demirbaş (14) sosyal medyada meydan okumaları izlediğini ve bu durumun hoşuna gittiğini söyledi. İlk etapta dostluk çerçevesi içinde herkesin birbirine meydan okuduğunu dile getiren Demirbaş, “Biz Adana’da 81 ile meydan okuyoruz. Korkmuyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 13 Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde motor ustası olan Murat Çetin, 2019’da otomobillerden çıkan hurda parçalarından saat yaptı. Daha sonra küçük biblolar yapan Çetin, çalışmaları beğenilince insan boyutundaki heykeller için kolları sıvadı. Otomobillerden çıkan her türlü parçayı heykelde kullanan Çetin'in bazı çalışmalarının ağırlığı 400 kiloya kadar ulaştı. Sosyal medyada ilgi görünce Çetin'in çalışmaları, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki etkinliklerde ve alışveriş merkezlerinde sergilenmeye başlandı. 'TAMAMEN OTOMOBİL HURDALARINDAN'<br><br>Atık parçaları değerlendirdiğini belirten Murat Çetin, \"Sıfır atık projesi ilk duyulmaya başlandığında iş yerimizde tamir ettiğimiz arabalardan ortaya çıkan hurdaları değerlendirmek istedik. İlk olarak iş yerinde duvar saati yaptım. Hem kendim çok beğendim hem de müşteriler beğendi... İlgi ve alaka çoğalınca, hurdaya çıkan malzemeler de çoğaldı ve çalıştığımız objelerin boyutları değişmeye başladı. Şu anda yaklaşık 400 kilogramlık objeler oluşmaya başladı. Tamamen otomobil hurdalarından oluşuyorlar\" dedi. 'YURT DIŞINDAN DA TEKLİFLER ALIYORUZ'<br>Yeni çalışmalara imza atacağını söyleyen Çetin, \"Keman çalan bir kadın, ok atan bir avcı, bir de motosikletin üzerinde bir robot olacak. Bunların hepsi atık malzemelerden oluşacak. 'Şöyle olsa daha iyi olurdu' diyen bir kesim var, görmek istedikleri objeler var. Bu talepleri gidermeye çalışıyoruz\" diye konuştu. Çalışmalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Çetin, \"Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. Kendi organizasyonlarında yer almamı isteyen kişi ve kurumlar oldu. Bu sene teklifler çok. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz\" ifadelerini kullandı. Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi Yurt dışından teklifler geliyor: 'Her şey yaptığım duvar saati ile başladı' Düzce'de motor ustası Murat Çetin'in otomobillerden çıkan hurda parçalardan yaptığı 400 kiloya ulaşan heykeller, birçok kentte, etkinliklerde sergilenmeye başlandı. Çetin, "Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz" dedi.

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