Gündem 200 polisle dron destekli "Umut Tacirlerine Operasyon" 15 gözaltı kararı
MERSİN

200 polisle dron destekli "Umut Tacirlerine Operasyon": 15 gözaltı kararı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik "Umut Tacirleri" operasyonu başlatıldı. 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
200 polisle dron destekli Umut Tacirlerine Operasyon: 15 gözaltı kararı
Mersin merkezli 7 ilde "Umut Tacirlerine Operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İHA

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüpheli tespit edildi.

İHA

Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin merkezli Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak’taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

İHA

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile dron destekli gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

Polislerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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