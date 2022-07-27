200 polisle dron destekli "Umut Tacirlerine Operasyon": 15 gözaltı kararı

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Maaş gibi burs

YKS tercihlerinde bu yıl ilk kez yapay zeka mühendisliği ve fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerini seçenlere en az bin lira, harita mühendisliğine 3 bin 500 lira aylık destek sağlanacak. Maden mühendisliği bursu asgari ücret kadar olacak. İlk 5 tercihinde tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde 5 yıl iş garantisi verilecek.