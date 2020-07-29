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2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM duyurdu: 2020 DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek. ÖSYM, DGS'ye girecek öğrencilerin merakla beklediği haberi verdi. 2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi: 2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • "2020-DGS Sınava Giriş Belgelerini adaylarımızın erişimine açtık.
  • 9 Ağustos 2020 tarihinde DGS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.
  • Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim."

2020 DGS sına giriş belgesi için tıklayınız

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