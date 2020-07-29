ÖSYM duyurdu: 2020 DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi: 2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- "2020-DGS Sınava Giriş Belgelerini adaylarımızın erişimine açtık.
- 9 Ağustos 2020 tarihinde DGS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.
- Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim."
2020-DGS Sınava Giriş Belgelerini adaylarımızın erişimine açtık.
9 Ağustos 2020 tarihinde DGS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini https://t.co/xBG74LRTnU adresinden öğrenebilirler.
Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. #2020DGS
2020-DGS Sınava Giriş Belgelerini adaylarımızın erişimine açtık.
2020 DGS sına giriş belgesi için tıklayınız