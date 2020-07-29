ÖSYM duyurdu: 2020 DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ekonomi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, vatandaşların telaşı arttı. Birçok vatandaş ailelerini görmek için memleketine gidiyor veya tatile çıkıyor. Bundan dolayı da ulaşım araçları özellikle bayram dönemi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere "Ankara-İstanbul-Ankara" hattında ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenlenecek.