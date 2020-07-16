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EĞİTİM

2020 LGS sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi

2020 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün açıklanan LGS sonuçları için veliler ve öğrenciler internet üzerinden sorgulamalara başladı. İşte haberimizin içeriğinden ulaşabileceğiniz LGS sonuçları sorgulama sayfası...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binlerce öğrencinin uzun bir zamandır beklediği 2020 LGS sonuçları belli oldu.
Binlerce öğrencinin uzun bir zamandır beklediği 2020 LGS sonuçları belli oldu.

LSG sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanan LGS sınavı sonuçları bugün açıklandı.

2020 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlar bakanlığın resmi adresi olan meb.gov.tr üzerinden ilan edildi. Sonuçlar öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı
GÜNDEM
Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı

BAKAN SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptalinin olmadığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının, 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı" değerlendirmesinde bulundu.

Sınav kaygısı nasıl yenilir?
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Sınav kaygısı nasıl yenilir?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Yarın gerçekleşecek olan sınava sadece sayılı saatler kaldı. Çocuklar ve aileler heyecanlı. Başarıyı en çok etkileyen faktörlerden biri ne yazık ki kaygı. Peki, sınav kaygısı nasıl yenilir? Gelin uzmanından dinleyelim.


LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.

  • Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu: İlk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu: İlk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" oldu

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Sınavdan çıkan öğrencinin LGS değerlendirmesi: İngilizceyi bıraktım, Fen zaten kendi beni bıraktı
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Sınavdan çıkan öğrencinin LGS değerlendirmesi: İngilizceyi bıraktım, Fen zaten kendi beni bıraktı
Gaziantep'te Liselere Geçiş Sınavından (LGS) çıkan öğrencinin yöre şivesiyle sınav değerlendirmesi gülümsetti.
Gaziantep'te 56 bin 400 öğrenci yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler ile LGS sınavda ter döktü. Sınavın zor geçtiğini belirten öğrencilerden Yunus Emre Orhan, yöreye has şivesiyle yaptığı değerlendirme gülümsetti.

Kimliğini unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti
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Kimliğini unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti
Tokat'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek için okula gelen, ancak kimliğini evde unutan Mustafa Sözen'in yardımına jandarma yetişti. Jandarma ekibiyle köyüne giden Mustafa, kimliğini alarak sınava girdi.


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