2023 ‘Aşık Veysel’in yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

2023, Aşık Veysel Yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının “Aşık Veysel Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yer alan genelgede, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan büyük halk ozanı Aşık Veysel’in, yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan ettiğini hatırlattı. Sözlü kültür geleneği içinde yetişen ve halk kültüründen beslenen Aşık Veysel’in asırlara sari zengin kültür mirasının temel taşlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, “Aşık Veysel’in vefatının 50’nci sene-i devriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel’i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

YIL BOYUNCA ANILACAK

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

REKLAM