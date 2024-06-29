2024 LGS'de Doğa Koleji rüzgarı: Kurum 12 Türkiye birincisi çıkardı

Doğa Koleji, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kampüslerinden 2024 LGS’de 12 Türkiye birincisi çıkarttı.

500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yerini alan Doğa öğrencileri hem ailelerine hem de okullarına teşekkür etti. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda öğrenciler, yüzdelik dilimleri doğrultusunda yapacakları tercihlere göre yerleştirilecekler.

"2024 LGS şampiyonlarımızı gönülden tebrik ediyorum"

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, "Doğa Koleji olarak öğrencilerimize sadece akademik başarı değil aynı zamanda hayata dair yetkinlikler kazandırmayı hedefliyoruz. Yenilikçi eğitim modellerimiz ve bireysel gelişimi destekleyen programlarımızla öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmayı hedefliyor ve 2024 LGS şampiyonlarımızı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ise başarılarından dolayı öğrencileri yürekten kutladığını belirterek “Bu başarı, onların azmi ve kararlığı kadar öğretmenlerimizin emeği ve ailelerimizin desteği sayesinde elde edilmiştir. Öğrencilerimizin bu başarısı gelecekteki başarılarının da bir göstergesi olacaktır. Doğa ailesi olarak onların her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

"Doğa Koleji Türkiye’nin eğitimdeki lideri olmaya devam ediyor"

Doğa Koleji yönetimi İngilizce testinde 2.825 Doğa Koleji öğrencisinin; sayısal oturumda 104, sözel oturumda 153 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtladığını açıkladı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlığı, öğrencilerin akademik ve duygusal gelişimlerinde önemli bir kilometre taşıdır. Bu süreç, öğrencilerin sadece bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda sınav stresiyle başa çıkma ve stratejik düşünme becerilerini de geliştirdikleri kritik bir dönemdir. Doğa Koleji beceri geliştirme programları, nitelikli sınav hazırlık süreçleri, uluslararası eğitim vizyonuyla Türkiye’nin eğitimdeki lideri olmaya devam ediyor.

Tebrikler "Doğa Harikaları”

Doğa Koleji Ortaokul Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, “Öğrencilerimizin sınav sonuçları, bizler için başarılı yürütülen bir sürecin somut göstergesi oldu. Öğrencilerimizi yalnızca sınav sonuçları için değil sınav hazırlık sürecinde gösterdikleri azim, çalışma disiplini ve kararlılıkları için tebrik ediyoruz. Türkiye birincisi Doğa Harikalarımızla gurur duyuyor, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerim ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi, uzman rehber öğretmenlerimiz ve kampüs yöneticilerimizden “tercih” ve “doğru lise seçimi” konularında danışmanlık almak ve Doğa liselerini tanımak -Anadolu lisesi, fen lisesi, fen ve teknoloji liseler, IB Okulu- uluslararası programlar hakkında bilgi almak için Türkiye genelindeki yüzü aşkın kampüsümüze bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Doğa Koleji Ortaokul Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

Akademik Yetkinlik: Nitelikli Program ve Takip Sistemi

Dr. Mollaibrahimoğlu, Doğa Kolejinin nitelikli LGS programını ise şöyle aktardı:

Öğrencilerin temel derslerde sağlam bir bilgi birikimi edinmeleri ve bu bilgileri sınavda etkili bir şekilde kullanabilmeleri, okulun müfredatının kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu noktada, öğretmenlerin öğrencileri bireysel olarak takip etmeleri ve eksiklikleri tespit ederek onlara destek olmaları, başarıyı belirleyen unsurlardan biridir. Doğa Koleji olarak "danışman öğretmenlik" modelimiz ve uzman rehber öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal-duygusal alanlarda takip ediyoruz. "Sınav hazırlığı, motivasyonu artırma, sınav psikolojisini yönetme, tercih danışmanlığı" gibi sınav sürecini kapsayan temel başlıklarda hem öğrencilere hem de ebeveynlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. DOKAP (Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı) ile öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Bu program çerçevesinde öğrenciye yönelik içerikler yanında öğretmen eğitimleri ve veli seminerlerini de içine alan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz.

Hedefe giden yolda sürdürülebilirlik:

Doğa Koleji öğrencileri; analitik ve eleştirel düşünebilen, fen ve matematik alan yetkinliği olan, dil becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişir. Sınav sürecini başarılı kılan bu becerileri, okul öncesinden başlayarak öğretim programlarımıza yerleştiriyoruz. Öğrencilerimiz, sınava yönelik akademik program çerçevesinde Türkiye geneli ölçme-değerlendirmesi olan Doğa Koleji LGS deneme sınavlarına her hafta düzenli olarak giriyor. Sınav çeşitliliğimiz var. Haftalık denemeler yanında simülasyon denemeleri, dış yayın denemeleri, ev ve etüt denemeleri ile öğrencilerimizin eksiklerini tespit etmeye; etüt ve hafta sonu dersleri ile akademik gelişim süreçlerine destek olmaya devam ediyoruz. Bu süreklilik, sınav başarısına giden yolda çokça tecrübe kazanmalarını sağlıyor. Öğrencilerimizi akademik program içerikleri yanında yurt içi/ yurt dışı akademik, kültürel programlar yanında sportif program içerikleriyle de buluşturuyoruz.

2024 LGS Doğa Koleji Türkiye Birincileri ise başarılarının sırlarını ve gelecek yıl sınava girecek öğrencilere önerilerini şu şekilde sıraladı:

500 tam puan alan Doğa Koleji İzmir Mavişehir 3 Kampüsü öğrencisi Öykü Kara, sınava hazırlanırken Doğa Kolejinin Hazırlık Programı’nın ve okul kaynaklarının kendisine katkı sağladığını vurguladı. Fen lisesinde okumak istediğini belirten Kara, LGS’ye girecek öğrencilere disiplinli ve yeterince çalışmayı önemsemeleri tavsiyesinde bulundu. Öykü Kara son olarak kendisine sınava hazırlık sürecinde destek olan tüm öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Doğa Koleji Ankara Bağlıca Kampüsü öğrencilerinden Ada Sera Diksu, ise başından itibaren 500 puanı hedeflediğini belirtti. Heyecanlı ve zorlu bir süreç geçirdiğini belirten başarılı öğrenci “500 puan aldığım için gurur ve mutluluk duyuyorum. Yurt dışında tıp eğitimi almak istiyorum. Sınava girecek arkadaşlarıma kitap okumalarını ve bol bol paragraf sorusu çözmelerini öneririm. Doğa Kolejinde bana her zaman destek olan öğretmenlerime ve müdürlerime teşekkür ediyorum.” dedi.