22 erkek adaya karşı yarışacak: Kadınlarımızın sesi olmak istiyorum

Kalecik Mahallesi'nin ilk kadın muhtar adayı olduğunu dile getiren Bağlık, "22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım. Kadınların bakış açısının gerçekten birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Mahallem için güzel düşüncelerim ve projelerim var. Halkım için, milletim için özellikle mahallem için hayata geçireceğim birçok projem var. Eksiklerimiz çok fazla, bunları gidermek için elimden geleni yapacağım. Mahallemi seviyorum, güzel bir mahallem var. Neden yaşadığım mahallem, kentin en güzel mahallesi olmasın diye bu yola başvurdum" dedi.