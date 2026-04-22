22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari şahıs kıskıvrak yakalandı

15:43 22/04/2026, Çarşamba
G: 22/04/2026, Çarşamba
Yaklaşık 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı
Afyonkarahisar’da farklı suçlardan toplamda 21 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerde A.Y., isimli şahsın ‘kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, basit yaralama, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplamda 21 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



