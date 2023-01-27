26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: Aralarında HDP'li Buldan da var

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. İttifak ortakları HDP'nin kendi partilerinin içinden çıktığını dile getiren Atıcı, 'HDP seçmeni AK Parti'ye yakın değil, CHP'ye yakın. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular' diye konuştu.