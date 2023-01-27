26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: Aralarında HDP'li Buldan da var

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HDP'li Pervin Buldan.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'a ait 2, DBP Eş Başkanı Salihe Aydeniz'e ait 2, HDP'den Van vekilleri Sezai Temelli'ye ait 4, Tayip Temel'e ait 2, Muş vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e ait 2, Ağrı vekili Berdan Öztürk'e ait 2, Van vekili Murat Sarısaç, Antalya vekili Kemal Bülbül, İzmir vekili Murat Çepni, Şanlıurfa vekili Ömer Öcalan, Şırnak vekili Nuran İmir, Mardin vekili Ebrü Günay, Sakarya vekili Ümit Dikbayır, Hakkari vekili Sait Dede, Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul vekili Ahmet Çelik, Batman vekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1'er ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dokunulmazlık dosyası komisyona sevk edildi.