26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Muğla'da yakalandı

20:4219/02/2026, Perşembe
AA
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Marmaris’te hakkında 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin “Gözcü Projesi” kapsamında yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gözcü Projesi" kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "hakaret, hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu Aydın ve Denizli'de 4 ayrı dosyadan 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Cemal Ş. (35), Tepe Mahallesi yat limanı girişinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.


#Marmaris
#emniyet
#firari hükümlü
