Eskişehir'de 74 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

12:5014/02/2026, Cumartesi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, hakkında 33 suçtan toplam 74 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, hakkında 33 farklı dolandırıcılık suçundan toplam 74 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen S.K, Arifiye Mahallesi'nde yakalandı.

Ayrıca 26 farklı dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu tespit edilen S.K'nin 57 bin 740 lira kesinleşmiş para cezası olduğu da anlaşıldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.




#Eskişehir
#firari hükümlü
#polis
#yakalama
