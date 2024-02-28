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28 Şubat darbesinin yıl dönümünde kendini gösterdi: İşte darbeci Çetin Doğan'ın cezaevindeki son hali

Postmodern darbe 28 Şubat'ın yıl dönümünde hapiste olan 84 yaşındaki Emekli Orgeneral Çetin Doğan, cezaevindeki son görüntüsünü paylaştı.

11:16 - 28/02/2024 mercredi
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Çetin Doğan
Çetin Doğan

Takvimler 28 Şubat'ı gösterirken tam 27 yıl önce başörtülü kadınlar hedef oldu ve postmodern darbe gerçekleştirildi. Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan 28 Şubat postmodern askeri darbesinden geriye ise sorumlular kaldı.


Şimdilerde yargılanan isimlerden biri de Emekli Orgeneral
Çetin Doğan
.

28 Şubat paşası Doğan ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.


Ardından Doğan da Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Cezaevinde bulunan Çetin Doğan, bugün kendisini hatırlattı.



Son fotoğrafını gönderdi


28 Şubat'ın 27'nci yıl dönümünde, cezaevinde çekildiği son fotoğrafını gönderdi.


Dava kapsamında yargılanan ve generaller hafızalara, "28 Şubat bin yıl sürecek." sözleriyle kazındı.



#Çetin Doğan
#28 Şubat
#darbe
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