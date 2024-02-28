28 Şubat darbesinin yıl dönümünde kendini gösterdi: İşte darbeci Çetin Doğan'ın cezaevindeki son hali

28 Şubat… Bin bir hayalle doldurduğumuz üniversite tercih listemizdeki okulların kapılarından, kimimizin boynu bükük içeri girdiği, kimimizin de kapıdan döndüğü o meşum tarih. Bizim adımıza, bize rağmen, koca koca adamların, korkularına yenik düşerek aldıkları acımasız kararlar… Henüz tomurcuğa duran ama ayaza vuran mimoza çiçekleri gibiydik…