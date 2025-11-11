3 ayda 1 yıllık depremi yaşadılar

Sındırgı beşik gibi... 24 saatte en büyüğü 4,9 olan çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye'de yılda ortalama 25 bin deprem kaydedildiğini hatırlatan Doç. Dr. Bülent Özmen, “Bölgede yalnızca 3 ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi" dedi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi geceyi yine deprem korkusuyla geçirdi. İlçede sabah saat 09.41’de 4,4 büyüklüğünde, 05.48’de 4,5 büyüklüğünde, akşam 21.20’de ise 4.9 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Gece saatlerinde ise 01.16’da en büyüğü 4,5 olan çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son üç ayda 15 bini aşkın depremin kaydedildiğini, bunun Türkiye'de bir yılda yaşanan deprem sayısının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiğini ve bu yoğun hareketliliğin "deprem fırtınası" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM
Sadece bir ilçede yaşanan bu depremlerin dikkat çekici olduğunu ve bilim camiası tarafından yakından izlendiğini dile getiren Özmen, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile AFAD'ın bölgede saha çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Bu kadar kısa sürede bu büyüklükte depremlerin yaşanmasının Türkiye'de nadir görülen bir durum olduğunun altını çizen Özmen, şunları kaydetti: "Yapılan incelemelerde, bölgede hem tektonik hareketlere hem de magma sokulumlarına bağlı bir gerilim artışı tespit edildi. Bu nedenle hibrit özellikler gösteren bir deprem süreci yaşandığı değerlendiriliyor. Bölgede yalnızca üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Türkiye'nin genel deprem aktivitesine baktığımızda yılda ortalama 25 bin deprem kaydediliyor. Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakını gerçekleşti." Sındırgı'daki depremlerin "Simav Fay Zonu" üzerinde meydana geldiğini, bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını aktaran Özmen, Simav Fayı'nın 7 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.