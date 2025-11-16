350 bini tamam Geriye 103 bin konut kaldı

Asrın felaketinin ardından 11 ilde TOKİ’nin inşasını hedeflediği 450 bin konutun 350 bini tamamlandı. Adıyaman'da 350 bininci afet konutunun teslim töreninde konuşan Erdoğan, iki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yeri tesliminin yapıldığını belirtti. “11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını takdim etmiş oluyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, yıl sonu itibarıyla deprem bölgesinde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. “Deprem bölgesini, depremzedelerimizi yalnız bırakmadık, çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Talep ve beklentilere kulaklarımızı tıkamadık” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle.
HİZMET ETMEKTEN BAŞKA GAYEMİZ YOK
“Sizin bir kardeşiniz yoldaşınız olmaktan her zaman şeref duydum. Size mahcup olmadık. Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman’a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizlerde çok iyi görüyorsunuz. Millete hizmetten başka gayemiz yok. 11 ilde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. İki yılda sadece Adıyaman’da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye’nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman’ımızda kurduk."
SİYASİ RANT HESAPLARI YAPTILAR
"Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı, yıkım yaşadı... Adıyaman ile birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak gerçekten zor bir imtihandan geçtik. Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık. Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı."
DEPREM TURİSTLERİNİ GÖRDÜK
"Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük. Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onların da deprem bölgesi ile işi bitti."
LAFLA DEĞİL ESERLE KONUŞUYORUZ
"Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine hiçbir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık. Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk, Adıyaman’da doğduğumuz gibi... Amacımız nettir: Milletimize verdiğimiz sözleri, ne pahasına olursa olsun yerine getirmek ve sizleri bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmaktır. Lafla değil, eserle konuşan bir anlayışın sahibiyiz. İki yılda sadece Adıyaman›da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye›nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman›ımızda kurduk. Yıl sonu deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 7 gün 24 saat esasıyla çalışılıyor. Dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz."
MİLLETİMİZ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
"Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 500 bin sosyal konut projemize milletimiz büyük ilgi gösterdi. Bu kapsamda Adıyaman’ımıza da 5 bin sosyal konut yapacağız. Başvurular bittikten sonra temelleri atılacak ve evlerimizi hızla teslim edeceğiz. İnşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımıza da yeni evlerinin anahtarlarını teslim edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyorum. Bütün bu eserlerin, yatırımların ve projelerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen her bir bakanlığımızı kutluyorum.”
Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı mensuplarını hedef alan açıklamaları nedeniyle Özgür Özel’e tepki gösterdi: “Ana muhalefetin başındaki kişi, günlerdir hem çirkin ifadelerle bizleri, yargı mensuplarımızı ve yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif kimliği ile öne çıkan gazetecileri sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Öyle bir tutum sergiliyorlar ki, aykırı tek bir söze, fikre veya görüşe tahammülleri yok. Sözlerine baktığınızda ne nezaket, ne derinlik, ne de tutarlılık var; hallerine baktığınızda ise ne olgunluk, ne de oturdukları koltuğun hakkını veren bir duruş gözleniyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin genel başkanı mı? Ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz. Çıkıyor her gün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak?
11 şehri ayağa kaldırdınız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni sonrası Zey köyünde Fahri Kizir ve ailesinin evine konuk oldu. Erdoğan, ziyarette Kizir ailesinin fertleriyle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıkları ev hakkında yönelttiği sorular üzerine evlerinin 3+1 ve çok güzel olduğunu anlatan Fahri Kizir, "11 şehri birden ayağa kaldırmak, bunu da siz yaptınız, çok sağ olun emeklerinize sağlık" dedi. Erdoğan, ziyaretinde ailenin yaşlı fertleriyle de yakından ilgilendi. Kizir'in kayınbabasına dönerek, "Eşinin kıymetini bildin mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, "50. yılımızı kutladık" yanıtını aldı.
Şehit babasına taziye telefonu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, "Mehmet Bey, başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim, sizleri sevgili habibinin yanına baba, evlat komşu eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, hepsine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı. Şehit babası Özcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.