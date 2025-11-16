350 bini tamam Geriye 103 bin konut kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı mensuplarını hedef alan açıklamaları nedeniyle Özgür Özel’e tepki gösterdi: “Ana muhalefetin başındaki kişi, günlerdir hem çirkin ifadelerle bizleri, yargı mensuplarımızı ve yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif kimliği ile öne çıkan gazetecileri sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Öyle bir tutum sergiliyorlar ki, aykırı tek bir söze, fikre veya görüşe tahammülleri yok. Sözlerine baktığınızda ne nezaket, ne derinlik, ne de tutarlılık var; hallerine baktığınızda ise ne olgunluk, ne de oturdukları koltuğun hakkını veren bir duruş gözleniyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin genel başkanı mı? Ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz. Çıkıyor her gün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak?