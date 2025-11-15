Yeni Şafak
Emine Erdoğan İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle görüştü: Gayretlerinde başarılar diliyorum

22:0615/11/2025, Cumartesi
AA
Emine Erdoğan - İstanbul Aile Vakfı temsilcileri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Aile kurumunu korumak ve yaşatmak için yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Aileyi güçlendirmeye yönelik gayretlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

