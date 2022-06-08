3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu: Çalışma Bakanlığı tabloyu paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin, kamu görevlilerinin çalışma sistemindeki sorunların giderilmesi ve adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

TÜM MEMURLARA İLAVE 600 PUAN VERİLECEK

Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

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Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE 50 BİN LİRALIK ARTIŞ

- Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234 ile1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 ile 50 bin 150 lira arasında artacak.

- Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.

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- Polisler de yüzde 22'lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya ulaşacak.

- 2200 ek göstergeli, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25 artışla emekli aylıklarında 1391 lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ilave ödeme alacak.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları, yürürlükteki katsayılara göre hesaplandı. Emekli aylığı ve ikramiyeleri, gelecek ay ve 2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak.

Meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik düzenlemeler 1994'ten bu yana sınırlı kalmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

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FOTOĞRAF 16 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği gibi 3600 ek gösterge düzenlemesine son noktayı koydu. Daha önce sadece öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire ile sınırlı olan düzenleme bütün memurları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, birinci dereceye gelen memurlar doğrudan 3600 ek göstergeye yükselecek. Bütün memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapıldı. Böylece emekli aylıklarında 1391 liraya, emekli ikramiyesinde 50 bin 150 liraya kadar varan artışlar söz konusu olacak. 15 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜKTE<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıkladı. Ek gösterge, kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan temel parametreyi oluşturuyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesindeki ayrıntılar şöyle: 5.3 MİLYON MEMUR, EMEKLİ YARARLANACAK<br><br>Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeler Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 5.3 milyon memurun yüzünü güldüren düzenleme aynı zamanda beklentisi olmayan iki ayrı kategorideki kamu görevlileri için de bir sürpriz içerdi. Genel müdür yardımcılarının 3600 olan ek göstergesi 800 puan artışla 4400'e yükselirken, şube ve ilçe müdürleri de ek göstergesine de 800 puan artış yapıldı, böylece 2200'den 3000'e çıkarıldı. Düzenleme memur maaşlarında kısmi iyileşme sağlarken, en büyük kazanım emekli aylığı ve ikramiyesinde oldu. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesinden halen emekli olan kamu çalışanları da yararlanacak. Kamuda 30 yıl çalışan bir memurun emekli aylığında 1234 ile 1391 lira arasında bir artış söz konusu olacak. Emekli ikramiyesinde de 44 bin lira ile 50 bin 150 lira arasında artış yaşanacak. AYLIKLAR YÜZDE 20-25 ARTIYOR<br><br>Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin tamamı 3600 ek göstergeye ulaştı. Bu meslek grupları içinde 2200-2600 ek göstergesi olanlar da 3600'e çıkmış oldu. Yeni düzenleme ile aylıklarda yüzde 20-25 Aralığında bir artış söz konusu olacak. 30 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığında 1390 lira artış olacak. İkramiyesi de 50 bin lira artacak. Buna göre 200 bin lira olan emekli ikramiyesi 50 bin liradan 250 bin liraya çıkacak. Kademe ve çalışma yıllarına göre bu tutar farklılık gösterecek. Düzenleme yeni emekli olacak memurların kıdem tazminatına yansıyacak. Daha önceden emekli olanların ise sadece aylıkları artacak.<br> ŞUBE MÜDÜRÜ VE GENEL MÜDÜRLER<br><br>30 yıllık bir şube müdürünün maaşı bugünkü hesap itibariyle 156 lira yükselecek. Emekli aylığı ise 5471 liradan 5627 liraya ulaşacak. Genel müdür maaşında 117 lira artış, emekli ikramiyesinde 4230 lira artış olacak. 14 bin 217 lira alan genel müdürün emekli aylığı 14 bin 334 liraya çıkarken, ikramiyesi de 300 bin liradan 304 bin 974 lira olacak. AYLIK VE İKRAMİYEYE YANSIMASI<br><br>2200 ek göstergesi olan 30 yıl çalışan bir memur 6470 lira olan emekli aylığı 3600 ek göstergeye çıktığında 1391 lira farkla 6861 lira olacak. Emekli ikramiyesi de 197 bin 258 liradan 50 bin 149 lira artışla 247 bin 407 liraya çıkacak. Yine ek göstergesi 3000 olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıktığında aylığı 1234 lira artacak. Buna göre 5627 lira olan aylığı 681 lira olacak. Emekli ikramiyesi de 202 bin 908 liradan (44.499 lira artışla) 247 bin 407 liraya çıkacak. EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR UNUTULMADI<br><br>Kamuda hiyerarşik unvandaki ek gösterge dengesizliği giderildi. Ek gösterge göstergesi yardımcı hizmetler sınıfını da kapsadı. Kamuda ek göstergesi olmayan memurlarda da ek gösterge uygulamasına gidilmeden artış yapılacak. Kamuda çalışan uzmanlar, avukatlar, hukuk müşaviri, özel kalem müdürleri, belediye çalışanları bütün çalışanları kapsıyor. 1994'TEN BERİ EN KAPSAMLI DÜZENLEME<br><br>Çalışmanın kapsamı sadece söz verilen öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ile din görevlileri ile sınırlı tutulmayarak 1994 yılından bu yana yapılan en kapsamlı düzenleme hayata geçirilmiş oldu. Ek gösterge esas itibariyle memurun kadro, unvanderecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu, eğitim durumu esas alınarak belirleniyor. İKİ YILLIK MEZUN POLİSLERİ DE KAPSIYOR<br><br>Ek göstergesiz yardımcı hizmet sınıfındaki memurlar da dâhil olmak üzere 8000 ek göstergeye kadar olanlara 600 puan ilave ederek ek gösterge sistemi yeniden düzenlendi. Bu kapsamda birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla, tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polisler, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. BEKÇİ, JANDARMA DA KAPSAMDA<br><br>Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek grupları ve yüksek yargıdaki müdürler de 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara ilave 600 puan verildi. Bu kapsamda, sistemde köklü değişikliklerle birlikte reform anlamına gelen bu düzenlemeyle TBMM üyelerinin ek göstergesi de 9000'e çıktı. Kim ne kadar alacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge açıklandı Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını söyledi. Peki kim ne kadar alacak?

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