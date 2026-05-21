37 yaşındaki beyin cerrahının ölümünde 'zayıflama iğnesi' detayı

Edinilen bilgiye göre, OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş (37), Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Dr. Durmuş, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.