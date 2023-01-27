38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 4 yıl önce “Su varsa hayat vardır” sloganıyla başlattığı projede 114 adet yer altı barajının yapımı tamamlandı, 37’sinin ise inşaatı sürüyor. Sayının yıl sonuna kadar 150’nin üzerine çıkması bekleniyor. İhale ve planlama aşamasında ise 106 yeraltı barajı bulunuyor. Toplamda gelecek yıllarda 250’nin üzerinde yeraltı barajı yapılması hedefleniyor.