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AK Parti’nin 14 Mayıs takvimi hazır

AK Parti, büyük oranda kesinleşen 14 Mayıs’taki seçime ilişkin taslak takvimini oluşturdu. Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları 11-17 Mart’ta, teşkilatın nabzının ölçüleceği temayül yoklaması ise 18-19 Mart’ta yapılacak. Aday listeleri, daha sonra YSK’ya verilecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti, büyük oranda kesinleşen 14 Mayıs’taki seçime ilişkin taslak takvimini oluşturdu.

AK Parti, büyük oranda kesinleşen 14 Mayıs’taki seçime ilişkin taslak takvimini oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçime ilişkin 14 Mayıs’a vurgu yapması sonrasında AK Parti’de bu tarihi baz alarak yol haritasını belirledi. Meclis’ten karar çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararı için 10 Mart’ı işaret ediyor. Sonrasında ise sandık için yaklaşık 60 günlük bir süre bulunuyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı da 14 Mayıs’ı referans olarak taslak bir takvim oluşturdu.

ONLİNE TEAMÜL YOKLAMASI

Taslak takvimde milletvekili aday adaylığı için başvuruların 11- 17 Mart tarihleri arasında alınması planlanıyor. 18-19 Mart tarihlerinde AK Parti’de adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili teşkilatların temayül yoklaması yapılacak. 2018 seçimlerinde ilk kez temayül yoklamasını online yapan AK Parti bu seçimde de aynı uygulamayı sürdürmesi bekleniyor. AK Parti, eleme için ise 21-27 Mart aralığında komisyonları işletecek. Daha sonra 29 Mart- 8 Nisan tarihlerinde de üst komisyonda 600 milletvekili adayları belirlenecek. Listeler, daha sonra YSK’ya verilecek.


#AK Parti
#Seçim
#14 Mayıs
#YSK
1 saat önce
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AK Parti’nin 14 Mayıs takvimi hazır
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