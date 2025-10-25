Yeni Şafak
4.7 milyon kişinin verileri yurt dışında

Burak Doğan
04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, “İstanbul Senin” uygulamasında yaşanan veri sızıntısıyla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, 3,7 milyon kişinin verileri ile konum bilgilerinin “darkweb”te satışa çıkarıldığı, aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB Hanem” isimli alt uygulamada da 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı belirlendi. İBB’de elde edilen kullanıcı verilerinin yalnızca reklam performans ölçümünde değil, aynı zamanda siyasi kampanyalarda seçmen analizi ve hedefleme amaçlı da kullanıldığı değerlendirildi. “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarıyla eşzamanlı yürütülen bu veri akışlarının, farklı IP noktalarından yabancı ülkelere ait sunuculara yönlendirildiği, teknik incelemelerde ise veri transferinin iki farklı ülke merkezli altyapı üzerinden gerçekleştiği tespit edildi. 15 şüpheli hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “vergi usul kanuna muhalefet” ve “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı yakalandı.



