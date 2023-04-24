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65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı

Aralarında HDP'li Meclis başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş,  Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ında bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. 

15:38 . 24/04/2023 Monday
DHA
TBMM

TBMM

Aralarında HDP'li Meclis başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş,  Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ında bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. 

Ayrıntılar geliyor...




#Meclis
#Dokunulmazlık
#dosya
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