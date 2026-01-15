7 yılda üretimini 24 kat artırdı: Türk somonunda Türkiye lideri oldu

2024 yılında 20 bin 541 ton somon üretimi yapılan kentte bu rakam, geçen yıl 34 bin 470 tona yükseldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, gazetecilere, Sinop'un elde ettiği bu rakamla Türk somonu üretiminde Türkiye'de lider olduğunu söyledi.

"Türk somonunun yanında 2024 yılında 35 ton olan midye üretimini 2025 yılında 148 tona çıkardık. Böylece bu alanda da ülkemizde iddialı bir yere talip olduğumuzu gösterdik. Genel olarak bakıldığında, 2018 yılında yıllık 1505 ton olarak gerçekleşen su ürünleri üretimimizde 2025 yılında 35 bin 230 tona ulaşarak 7 yılda neredeyse 24 kat artış sağlandı. Su ürünleri sektöründe ilimizin üretimin merkezi olmasında ve ülke ekonomisine değerli katkılarından dolayı işletmelerimize teşekkür ederiz."