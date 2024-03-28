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81 ilde 4 gündür devam eden 'Çember-15' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden 'Çember-15' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.

Halil Akkoç
15:00 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:13 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Yerlikaya, "Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 797 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 25 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “Çember-15” operasyonlarıyla yakalandı." şeklinde konuştu.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 442 şahıs, dolandırıcılıktan 250 şahıs, yağmadan 103 şahıs, adam Öldürmeden 22 şahıs, cinsel Suçlardan 67 şahıs, narkotik suçlarından 450 şahıs, terörden 45 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 297 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."



#Ali Yerlikaya
#Çember-15
#Operasyon
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