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82 yaşındaki Alzheimer hastasını evinden spora olan sevgisi çıkarıyor

İstanbul'da evinden çıkmayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Nezire Yılmaz'ı, spor ve eğitmenine olan sevgisi hayata bağladı.

12:40 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Nezire Yılmaz
Nezire Yılmaz

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Nezire Yılmaz, 3 yıl önce oğlunun vefat etmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Daha önce kalp hastalıkları nedeniyle ameliyatlar da geçiren Yılmaz, bu yaşadıklarının da etkisiyle Alzheimer oldu.


Alzheimer nedeniyle çevresiyle iletişimi kesen ve yataktan çıkmayan Yılmaz'ın ailesi, ilçede belediyeye ait Vefahane Yaşam Merkezi'nde spor salonu olduğunu, bazı hastalıklara sahip kişilere özel spor eğitimleri verildiğini öğrendi.


Yaklaşık 1,5 ay önce burada spor eğitmenliği yapan Gül Yorulmaz ile hastalığına yönelik özel spor eğitimlerine başlayan Nezire Yılmaz, sporu çok sevdi.

Salonda kısa süreli arkadaşlıklar edinerek sosyalleşen Yılmaz, evinden sadece spor yapmak için çıkmaya başladı. Kendisine yakın hissettiği ve çok sevdiği eğitmen Gül Yorulmaz ile yaptığı egzersizler sayesinde Yılmaz'ın Alzheimer hastalığında gerileme oldu.


Nezire Yılmaz'ın kızı Ayten Yılmaz, 3 yıl önce kardeşinin vefat etmesi sonucu annesinin Alzheimer olduğunu, daha öncesinde de kalp hastalığı bulunduğunu ve ameliyatlar geçirdiğini belirtti.

"Spor öncesinde yataktan aşağı indiremiyorduk"

Kendisinin ve kız kardeşinin dönüşümlü olarak annelerine baktığını söyleyen Yılmaz, "Aramızda bu şekilde yaşamaya çalışıyor. Belediyemiz sağ olsun bize bu imkanı verdi. Biz de buraya getirdik. Bizi kapıdan alıyorlar, kapıya bırakıyorlar. Buraya getirdikten sonra hocamızı çok sevdi. Hocamızı çok sevdiği için kendisi buraya gelmek istiyor. Hadi gidiyoruz dediğimiz zaman 'Oraya mı gidiyoruz?' diyor bana." diye konuştu.


Yılmaz, annesinin sporu çok sevdiğini ve gönüllü olarak kendisinin geldiğini belirterek, "Spor öncesinde yataktan aşağı indiremiyorduk. Spor hocasının ismini söylediğim zaman gülüyor hemen. Hadi gidiyoruz dediğimiz zaman, başka yere de götürmeye kalksam Gül Hoca'ya dediğimiz zaman kalkıyor." ifadelerini kullandı.

"Burada sosyalleşti, konuşma yetisini kazandı"

Vefahane Yaşam Merkezi'nde spor eğitmenliği yapan Gül Yorulmaz, 1,5 yıldır burada kadınlara yönelik eğitmenlik yaptığını, diyetisyenle beraber ortak programlar hazırladıklarını söyledi.


Yorulmaz, yaşlıların hastalıklarına, kilo durumlarına, yağ oranlarına göre antrenman yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Nezire teyze ile 1,5 ay öncesinde çalışmalara başladık. İlk etapta buraya geldiği zaman Alzheimer 3. evredeydi, 1,5 aylık çalışma sonrası şu an 2. evreye geriledik. İlk etapta burayı sevmesini, güven duygusunu kazanmasını sağladık. Daha sonra beyincik gelişimine yönelik antrenmanlar yaptık. El göz koordinasyonlarını geliştirmesine, beceri pekiştirmelerine yönelik antrenmanlar yaptık. Burada sosyalleşti, arkadaş edindi, konuşma yetisini tekrar kazandı. Artık antrenmanlarımız daha çok esneklik, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik olacak. Buraya gelen herkesi çok seviyorum ama aramızda farklı bağ oluştu kendisiyle. O beni ben de onu seviyorum."
#Bağcılar Belediyesi
#Gül Yorulmaz
#Nezire Yılmaz
#Vefahane Yaşam Merkezi
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