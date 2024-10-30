Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
890 asker öldü 12 bin asker yaralandı

890 asker öldü 12 bin asker yaralandı

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İsrail’de ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinin Gazze’ye ve Lübnan’a başlattığı saldırılarda 890 askerin öldüğünü, 12 bininin de yaralandığını söyledi. Lapid, ölümlerden Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetini sorumlu tuttu. İsrail’in asker kaybının daha fazla olduğu ve hükümetin gerçek sayıyı gizlediği de belirtiliyor.

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, ülkesinin 7 Ekim 2023'te Gazze'ye ve ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda 890 askerin öldüğünü, 12 bininin de yaralandığını itiraf etti. Kanal12 televizyonuna konuşan Lapid, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana verdiği kayıplardan hükümeti sorumlu tuttu. İsrail ana muhalefet lideri, "Eğer Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı yönetimi hiçbir şey yapmazsa daha fazla İsrail askeri öldürülecek" sözleriyle hükümeti eleştirdi. Lapid, "Bunun olmadığını söyleyemeyiz. 11 bin askerin yaralanması ve 890 askerin ölmesi göz ardı edilemez" ifadesini kullandı. Öte yandan, İsrail'in Gazze ve Lübnan sınırında verdiği kayıp sayısının çok daha fazla olduğu ve işgal hükümetinin bu kayıpları kasten az gösterdiği ifade ediliyor.




#israil
#orta doğu
#siyaset
#soykırım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 24 EKİM 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi, genel af açıklaması...