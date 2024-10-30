890 asker öldü 12 bin asker yaralandı

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, ülkesinin 7 Ekim 2023'te Gazze'ye ve ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda 890 askerin öldüğünü, 12 bininin de yaralandığını itiraf etti. Kanal12 televizyonuna konuşan Lapid, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana verdiği kayıplardan hükümeti sorumlu tuttu. İsrail ana muhalefet lideri, "Eğer Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı yönetimi hiçbir şey yapmazsa daha fazla İsrail askeri öldürülecek" sözleriyle hükümeti eleştirdi. Lapid, "Bunun olmadığını söyleyemeyiz. 11 bin askerin yaralanması ve 890 askerin ölmesi göz ardı edilemez" ifadesini kullandı. Öte yandan, İsrail'in Gazze ve Lübnan sınırında verdiği kayıp sayısının çok daha fazla olduğu ve işgal hükümetinin bu kayıpları kasten az gösterdiği ifade ediliyor.